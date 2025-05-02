"Зиря" нацелена на серебро, "Туран Товуз" поборется за важные очки

Сегодня стартует XXXIII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.

«Зиря» встретится с «Туран Товузом» на домашнем стадионе. Матч на стадионе спорткомплекса «Зиря» может определить серебряного призера чемпионата.

В случае победы команда Рашада Садыхова, закрепившаяся в тройке лидеров, официально закрепит за собой второе место. Команда Курбана Бердыева, которая борется за бронзу и попадание в еврокубки, будет бороться за важные очки.

Отметим, что тур завершится четвертого мая.

Премьер-лига

XXXIII тур

2 мая (пятница)

20:00 «Зиря» – «Туран Товуз»

Главный судья: Раван Гамзазаде

Стадион спортивного комплекса «Зиря»