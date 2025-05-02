"Зиря" нацелена на серебро, "Туран Товуз" поборется за важные очки

Сегодня стартует XXXIII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.
«Зиря» встретится с «Туран Товузом» на домашнем стадионе. Матч на стадионе спорткомплекса «Зиря» может определить серебряного призера чемпионата.
В случае победы команда Рашада Садыхова, закрепившаяся в тройке лидеров, официально закрепит за собой второе место. Команда Курбана Бердыева, которая борется за бронзу и попадание в еврокубки, будет бороться за важные очки.
Отметим, что тур завершится четвертого мая.
Премьер-лига
XXXIII тур
2 мая (пятница)
20:00 «Зиря» – «Туран Товуз»
Главный судья: Раван Гамзазаде
Стадион спортивного комплекса «Зиря»
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Карабах
|
32
|
24
|
5
|
3
|
78-19
|
77
|
2
|
Зиря
|
32
|
20
|
4
|
8
|
55-26
|
64
|
3
|
Араз-Нахчыван
|
32
|
14
|
12
|
6
|
32-25
|
54
|
4
|
Туран Товуз
|
32
|
12
|
13
|
7
|
39-36
|
49
|
5
|
Сабах
|
32
|
8
|
16
|
8
|
44-43
|
40
|
6
|
Нефтчи
|
32
|
8
|
12
|
12
|
32-45
|
36
|
7
|
Шамахы
|
32
|
9
|
8
|
15
|
30-40
|
35
|
8
|
Сумгайыт
|
32
|
8
|
6
|
18
|
27-48
|
30
|
9
|
Кяпаз
|
32
|
7
|
7
|
18
|
25-56
|
28
|
10
|
Сабаил
|
32
|
4
|
9
|
19
|
23-50
|
21
Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») - 14 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Давид Волков («Зиря») - по 10.
İdman.biz