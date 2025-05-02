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"Зиря" нацелена на серебро, "Туран Товуз" поборется за важные очки

Азербайджанский футбол
Новости
2 Мая 2025 10:14
18
"Зиря" нацелена на серебро, "Туран Товуз" поборется за важные очки

Сегодня стартует XXXIII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоится один матч.

«Зиря» встретится с «Туран Товузом» на домашнем стадионе. Матч на стадионе спорткомплекса «Зиря» может определить серебряного призера чемпионата.

В случае победы команда Рашада Садыхова, закрепившаяся в тройке лидеров, официально закрепит за собой второе место. Команда Курбана Бердыева, которая борется за бронзу и попадание в еврокубки, будет бороться за важные очки.

Отметим, что тур завершится четвертого мая.

Премьер-лига
XXXIII тур

2 мая (пятница)
20:00 «Зиря» – «Туран Товуз»
Главный судья: Раван Гамзазаде
Стадион спортивного комплекса «Зиря»

Место

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Карабах

32

24

5

3

78-19

77

2

Зиря

32

20

4

8

55-26

64

3

Араз-Нахчыван

32

14

12

6

32-25

54

4

Туран Товуз

32

12

13

7

39-36

49

5

Сабах

32

8

16

8

44-43

40

6

Нефтчи

32

8

12

12

32-45

36

7

Шамахы

32

9

8

15

30-40

35

8

Сумгайыт

32

8

6

18

27-48

30

9

Кяпаз

32

7

7

18

25-56

28

10

Сабаил

32

4

9

19

23-50

21

Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») - 14 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Давид Волков («Зиря») - по 10.

İdman.biz

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