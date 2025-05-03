"Сабаил" сыграет в Шамахы, "Араз-Нахчыван" против "Сабаха"

Продолжается XXXIII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся еще два матча чемпионата.

Второй игровой день стартует в Шамахы. «Сабаил», борющийся за место в Премьер-лиге, будет гостем «Шамахы».

Следующая встреча состоится в Баку. Претендент на бронзовые медали «Араз-Нахчыван» примет «Сабах».

Отметим, что тур завершится завтра.

Премьер-лига

XXXIII тур

3 мая (суббота)

17:00 «Шамахы» – «Сабаил»

Судья: Эльчин Масиев

Шамахинский городской стадион

19:30. «Араз-Нахчыван» – «Сабах»

Судья: Камал Умудлу

«Лив Бона Деа Арена»