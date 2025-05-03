"Сабаил" сыграет в Шамахы, "Араз-Нахчыван" против "Сабаха"

Продолжается XXXIII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся еще два матча чемпионата.
Второй игровой день стартует в Шамахы. «Сабаил», борющийся за место в Премьер-лиге, будет гостем «Шамахы».
Следующая встреча состоится в Баку. Претендент на бронзовые медали «Араз-Нахчыван» примет «Сабах».
Отметим, что тур завершится завтра.
Премьер-лига
XXXIII тур
3 мая (суббота)
17:00 «Шамахы» – «Сабаил»
Судья: Эльчин Масиев
Шамахинский городской стадион
19:30. «Араз-Нахчыван» – «Сабах»
Судья: Камал Умудлу
«Лив Бона Деа Арена»
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Карабах
|
32
|
24
|
5
|
3
|
78-19
|
77
|
2
|
Зиря
|
33
|
21
|
4
|
8
|
56-26
|
67
|
3
|
Араз-Нахчыван
|
32
|
14
|
12
|
6
|
32-25
|
54
|
4
|
Туран Товуз
|
33
|
12
|
13
|
8
|
39-37
|
49
|
5
|
Сабах
|
32
|
8
|
16
|
8
|
44-43
|
40
|
6
|
Нефтчи
|
32
|
8
|
12
|
12
|
32-45
|
36
|
7
|
Шамахы
|
32
|
9
|
8
|
15
|
30-40
|
35
|
8
|
Сумгайыт
|
32
|
8
|
6
|
18
|
27-48
|
30
|
9
|
Кяпаз
|
32
|
7
|
7
|
18
|
25-56
|
28
|
10
|
Сабаил
|
32
|
4
|
9
|
19
|
23-50
|
21
Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») - 14 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Давит Волков («Зиря») - по 10.
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