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"Сабаил" сыграет в Шамахы, "Араз-Нахчыван" против "Сабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
3 Мая 2025 10:30
13
"Сабаил" сыграет в Шамахы, "Араз-Нахчыван" против "Сабаха"

Продолжается XXXIII тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоятся еще два матча чемпионата.

Второй игровой день стартует в Шамахы. «Сабаил», борющийся за место в Премьер-лиге, будет гостем «Шамахы».

Следующая встреча состоится в Баку. Претендент на бронзовые медали «Араз-Нахчыван» примет «Сабах».

Отметим, что тур завершится завтра.

Премьер-лига
XXXIII тур
3 мая (суббота)

17:00 «Шамахы» – «Сабаил»
Судья: Эльчин Масиев
Шамахинский городской стадион

19:30. «Араз-Нахчыван» – «Сабах»
Судья: Камал Умудлу
«Лив Бона Деа Арена»

Место

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Карабах

32

24

5

3

78-19

77

2

Зиря

33

21

4

8

56-26

67

3

Араз-Нахчыван

32

14

12

6

32-25

54

4

Туран Товуз

33

12

13

8

39-37

49

5

Сабах

32

8

16

8

44-43

40

6

Нефтчи

32

8

12

12

32-45

36

7

Шамахы

32

9

8

15

30-40

35

8

Сумгайыт

32

8

6

18

27-48

30

9

Кяпаз

32

7

7

18

25-56

28

10

Сабаил

32

4

9

19

23-50

21

Бомбардиры: Леандро Андраде («Карабах») - 14 голов, Джесси Секидика («Сабах»), Давит Волков («Зиря») - по 10.

İdman.biz

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