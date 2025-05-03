Эльмар Бахшиев не стал обсуждать судейство, но хочет, чтобы они меньше влияли на игру

Наставник «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев поделился впечатлениями от ничьей в матче 33-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против «Сабаха» (1:1), передает

«Матч получился насыщенным — обе стороны стремились действовать быстро и агрессивно. Нам противостоял сильный соперник, и мы сумели создать несколько неплохих возможностей, но, к сожалению, не хватило завершения. На данном этапе сезона важно сохранять боевой настрой. Воздержусь от комментариев о судействе, однако хотелось бы, чтобы темп игры сохранялся до конца», — отметил Бахшиев.

На вопрос о важности этого очка на фоне вчерашнего поражения «Туран-Товуза» тренер подчеркнул: «Мы сосредоточены исключительно на своей игре. Успех должен быть результатом нашей работы, а не неудач других команд».