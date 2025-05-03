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Березуцкий о том, почему агрессивно кричал в ходе матча

Азербайджанский футбол
Новости
3 Мая 2025 22:13
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Березуцкий о том, почему агрессивно кричал в ходе матча

Главный тренер футбольного клуба «Сабах» Василий Березуцкий подвел итоги матча 33-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против команды «Араз-Нахчыван», который завершился ничейным результатом – 1:1, передает İdman.biz.

«Первая половина встречи прошла в равной борьбе. После перерыва мы перехватили инициативу и начали действовать более напористо. Создали несколько опасных моментов, но реализовать их не удалось. В итоге снова ничья, что, конечно, огорчает», — отметил специалист.

Отдельно Березуцкий прокомментировал полученное в матче предупреждение:

«Это часть игры. Получил и получил. Ничего страшного. Наверное, очень агрессивно кричал. Хотя ничего такого не сказал».

İdman.biz

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