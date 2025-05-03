Айхан Аббасов: "Несмотря на ничью, команда проявила характер"

Наставник «Шамахы» Айхан Аббасов подвёл итоги поединка 33-го тура азербайджанской Мисли Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Сабаилом» — 1:1, передает İdman.biz.

По словам Аббасова, матч оказался напряжённым, а соперник продемонстрировал серьёзный настрой:

«Каждая игра для них как последний шанс, и это ощущалось на поле. Мы открыли счёт, но не сумели развить преимущество. Если бы реализовали второй момент, всё могло бы сложиться иначе».

Аббасов также отметил, что, несмотря на молодость состава, игроки демонстрируют ответственное отношение к делу:

«Команда ещё только на пути становления. Опыт придёт, а пока радует, что ребята сохраняют профессиональный подход, даже когда ключевая задача сезона уже выполнена».

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