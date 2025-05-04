Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" и "Нефтчи" экзаменуют сумгайытцев и гянджинцев

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подходят к концу матчи 33-го тура.
Как передаёт İdman.biz, в заключительный игровой день пройдут два поединка.
Агдамский «Карабах», досрочно решивший все свои задачи в чемпионате, сыграет на своём поле с «Сумгайытом».
А бакинский «Нефтчи» примет дома «Кяпаз» из Гянджи — для гостей крайне важно избежать поражения, чтобы не осложнить себе положение в борьбе за выживание в элите.
Премьер-лига Азербайджана
33-й тур
4 мая
18:00. «Карабах» – «Сумгайыт»
20:00. «Нефтчи» – «Кяпаз»