Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" и "Нефтчи" экзаменуют сумгайытцев и гянджинцев

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подходят к концу матчи 33-го тура.

Как передаёт İdman.biz, в заключительный игровой день пройдут два поединка.

Агдамский «Карабах», досрочно решивший все свои задачи в чемпионате, сыграет на своём поле с «Сумгайытом».

А бакинский «Нефтчи» примет дома «Кяпаз» из Гянджи — для гостей крайне важно избежать поражения, чтобы не осложнить себе положение в борьбе за выживание в элите.

Премьер-лига Азербайджана

33-й тур

4 мая

18:00. «Карабах» – «Сумгайыт»

20:00. «Нефтчи» – «Кяпаз»