Балабей Агаев - в финале "Большого шлема" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Сегодня в Душанбе (Таджикистан) начался турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в первый день соревнований выступят два наших спортсмена.

Балабей Агаев (60 кг) вступил в борьбу со второго круга, выиграв у Ачита Домбуу (IJF). Далее он нанес поражение Анваржону Ибрагимову (Узбекистан) и вышел в полуфинал. На этой стадии Балабей нанес поражение Ариунболду Энхтаивану (Монголия) и вышел в финал.

Яшар Наджафов (66 кг) начал турнир с победы над хозяином татами Эхсоном Сафарзода и вышел в четвертьфинал. Его соперником будет Нурмухамед Ботабай (Казахстан).

На «Большом шлеме» выступают дзюдоисты из 27-ми стран.

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