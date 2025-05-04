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Хавбек "Араз-Нахчывана": "Скоро вы снова увидите прежнего Кузмановича"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Мая 2025 14:03
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Хавбек "Араз-Нахчывана": "Скоро вы снова увидите прежнего Кузмановича"

Полузащитник «Араз-Нахчывана» Мичо Кузманович подвёл итоги матча 33-го тура Премьер-лиги Азербайджана против «Сабаха», который завершился со счётом 1:1.

Как передаёт İdman.biz, по его словам, игра получилась интересной и напряжённой — обе команды стремились к победе.

«Получилась интересная игра. Обе команды стремились к победе. Для нас это тоже был важный матч. Если бы мы выиграли, то сделали бы серьёзный шаг к бронзовым медалям. В итоге была зафиксирована ничья. Думаю, счёт 1:1 — справедливый», — цитирует слова футболиста Futbolxeber.az.

Команда, по словам Кузмановича, не реализовала свои голевые моменты, что не позволило довести матч до победы:
«Мы не смогли реализовать созданные моменты. У нас было несколько шансов отличиться. К сожалению, не удалось забить второй мяч. Если бы повели 2:0, было бы гораздо проще».

Причину этого он видит либо в психологическом давлении, либо в накопившейся усталости под конец сезона:
«Возможно, дело в психологическом давлении. Может быть, сказывается усталость в конце сезона. После забитого мяча соперник перехватывает инициативу и отвечает голом. Хотя, если бы мы увеличивали преимущество, могли бы добиваться лучших результатов», — сказал футболист.

Кузманович высоко оценивает шансы команды на бронзу, напомнив, что отрыв от ближайшего конкурента составляет шесть очков, а до конца сезона осталось три тура. Он подчеркнул, что «Араз-Нахчыван» не должен упустить возможность финишировать в тройке, ведь команда на протяжении всего сезона держалась среди лидеров.

Касаясь предстоящего матча против «Карабаха», который уже обеспечил себе чемпионство, Кузманович признал, что это будет очень трудная игра:

«Это будет очень сложная игра. Все знают, насколько силён "Карабах". Хотя они уже обеспечили чемпионство, к каждому матчу подходят серьёзно. Поэтому нас ждёт тяжёлое противостояние», — отметил он.

Футболист добавил, что команда постарается прервать неудачную серию в матчах с агдамским клубом.

Отвечая на вопрос о своей физической форме, Кузманович рассказал, что из-за травмы был вне игры около двух-трёх месяцев. Сейчас он чувствует себя хорошо и готов снова помогать команде.

При этом он признал, что пока выступает не так ярко, как в прошлом сезоне, но пообещал приложить все усилия, чтобы в оставшихся турах вернуться на прежний уровень.

«Уверен, вы скоро снова увидите прежнего Кузмановича на поле», — подытожил футболист.

İdman.biz

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