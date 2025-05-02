Зелим Коцоев: "Несмотря на "серебро", я кайфовал на чемпионате Европы" - ЭКСКЛЮЗИВ

Олимпийский чемпион по дзюдо Зелим Коцоев (до 100 кг) успешно вернулся на соревновательное татами, завоевав серебряную медаль на недавнем чемпионате Европы в Подгорице (Черногория).

Особенно это впечатляет, учитывая, что турнир в Черногории стал первым для прославленного азербайджанского дзюдоиста за последние восемь месяцев - с момента его триумфа на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В эксклюзивном интервью İdman.biz Зелим Коцоев поделился впечатлениями от прошедшего турнира и рассказал о планах на будущее.

- Это был ваш первый турнир после Олимпиады в Париже. Не волновались?

- Если честно, я очень рад был вернуться, просто кайфовал. Чувствовал, как мне не хватало этих эмоций - конкуренции, адреналина. Конечно, кондиции пока не те, и длительный перерыв в восемь месяцев давал о себе знать. Но для первого шага - нормально. Естественно, хотелось и золото, но с учётом текущей формы - результат вполне приемлемый.

- Что можете сказать о первом поединке?

- Первый соперник был не особо сильный - киприот. Мы боролись полторы-две минуты. Но я вышел на схватку весь затёкший, руки были "забиты". Сказались и пауза, и весогонка, ведь я давно не проходил через это. Уже после первой схватки почувствовал все недочёты - отсутствие соревновательной практики и последствия сгонки веса. Но настрой был позитивным, поэтому по ходу турнира начал набирать форму.

- Финал с Ильей Суламанидзе стал, пожалуй, центральным событием турнира…

- Да, он хотел взять реванш за поражение в финале Олимпиады, и я не собирался уступать. У нас уже счёт 3:3 - он мой заклятый соперник на татами (улыбается). В жизни же мы отлично общаемся, уважаем друг друга.

Сама схватка проходила под моим контролем, я даже выигрывал по замечанию. В один момент попробовал провести подсечку в темп шага, но он ответил встречной подсечкой, и судьи присудили ему балл юко.

Мы с тренерским штабом пересмотрели эпизод и остались не согласны с этим решением. Этот балл поломал весь наш план на поединок.

- Наверное, даже лучше, что реванш он взял на чемпионате Европы, а не на более статусном турнире?

- Не знаю. Я не думаю о мотивации соперников. Еду на соревнования, чтобы выигрывать. Это был финал Европы, и я очень хотел взять золото. Но получилось как получилось. Я рад за Илью, после финала обнял его и поздравил.

- Серебро чемпионата Европы - это последняя недостающая медаль в вашей коллекции?

- Да, теперь у меня три бронзы, одно золото и вот теперь серебро. Весовая категория очень конкурентная, и приходится всегда бороться на пределе. Чтобы брать золото, нужно быть в идеальной форме. Видимо, где-то недоработал, не был на пике.

- Главный тренер сборной Азербайджана Рихард Траутман после турнира заявил о неоднозначном судействе в полуфиналах с участием Зелима Цкаева и Мурада Фатиева. Согласны?

- Полностью. Что касается Цкаева, то там вообще не было оценки. Я не знаю, какие эпизоды и как пересматривались, но с точки зрения дзюдо - контроля не было. Шансов для оценки сопернику я не увидел.

По Фатиеву - тоже. Я не заметил никакого запрещённого приёма. Сейчас правила такие, что многое зависит от судей. Чтобы победа была безоговорочной, надо поднять соперника и бросить на спину (улыбается). Но так получается не всегда, и многое зависит от арбитров. Моё мнение - были очевидные судейские ошибки.

- Непосредственно перед чемпионатом стало известно, что Хидаят Гейдаров не выступит в Подгорице из-за болезни. Как восприняли это?

- Был очень расстроен. Сразу ему позвонил, как узнал. Мы вместе готовились, проходили сборы, поддерживали друг друга. Он улетел раньше, так как должен был бороться в стартовые дни. Но уже на месте, как я понял, почувствовал себя плохо. Сейчас уже вроде всё хорошо, надеюсь, увидим его на чемпионате мира в отличной форме.

- Заменивший его Рашид Мамедалиев, узнавший о выступлении буквально за сутки, взял бронзу. Это ведь очень достойный результат?

- Рашид - просто красавчик! Он очень трудолюбивый парень, и я искренне рад, что он смог показать качественное дзюдо. Также отмечу Ахмеда Юсифова - это его первая взрослая медаль на чемпионате Европы.

Отличную борьбу показал и Мурад Фатиев, который никому не уступает по характеру. У него сейчас серьёзная травма шеи, надеюсь, скоро восстановится.

Кроме меня, все ребята впервые стали призёрами Европы. Это говорит о том, что наша команда прогрессирует, появляются новые имена. Федерация работает в правильном направлении, и мы благодарны ей за ту поддержку, которую получаем.

- Уже начали подготовку к чемпионату мира?

- В Баку был всего один день - выспаться, постираться - и сразу выехали в Грузию на сбор. До чемпионата мира осталась примерно шесть недель. Больше никаких стартов у нас не будет. Сейчас в Душанбе проходит Гран-при, но те, кто готовится к мировому первенству, находятся на сборах.

- В Будапеште настроены взять реванш у Суламанидзе?

- Я сделаю всё возможное. Постараюсь подойти к турниру в оптимальной форме. На чемпионате мира слабых не будет - там сложнее, чем в Европе. Ошибок быть не должно, предстоит защищать титул.

Али Мамедли

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