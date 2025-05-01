Кубок Европы вернулся в Баку: звезды вновь в деле

С интервалом в десять дней цвет художественной гимнастики вновь собрался в Баку. После Кубка мира Национальная арена гимнастики принимает еще одно соревнование - Кубок Европы, который привлекает своим интересным регламентом, создающим дополнительную интригу.

Как передает İdman.biz, история этого турнира началась в прошлом году в Баку, где и продолжается. Здесь выступают ряд граций, которые спустя пару уик-эндов вернулись в нашу столицу. Среди них София Раффаэли, выигравшая многоборье на Кубке мира, а также ее подруга по команде Италии Тара Драгаш, завоевавшая здесь бронзовую награду в упражнении с лентой. Также выделяется и украинка Таисия Онофрийчук, выигравшая наибольшее количество наград на этапе Кубке мира в Баку. Она одержала победу с обручем, завоевала серебро в многоборье, с мячом и лентой, а также стала третьей с булавами и является лидеров общего зачета.

Еще в прошлом году Кубок Европы объединил несколько континентов: здесь выступали гимнастки из Австралии, США и Южной Кореи. На сей раз приехали спортсменки из Коста-Рики, Египта, Индии, Узбекистана. Всего в турнире примут участие 175 участниц из 25-ти стран.

Кубок Европы проходит по интересным правилам. После квалификации многоборья 16 лучших спортсменок в финале абсолютного первенства проведут раунды на выбывание - Cross Battle. Согласно положению, грация, занявшая первое место в квалификации, в 1/8 финала встретится с участницей, вошедшей в финал с 16-го места, вторая гимнастка - с 15-й и так далее. Все участницы в раунде плей-офф выступают лишь с одним видом, по которому определяют лучшую.

При этом, отдельных финалов по видам не предусмотрено. По результатам многоборья будут определены призеры во всех упражнениях. То же самое касается и команд по групповым упражнениям, которым также предстоит Cross Battle. В этом смысле будет интересно посмотреть на нашу команду, для которой Кубок Европы станет первой пробой сил в сезоне.

Обращает на себя внимание и призовой фонд турнира в размере 45 тысяч евро, из которых 6000 получит победительница Cross Battles. А лучшая группа удостоится чека на 10.000 евро.

Азербайджан будет представлен большим составом. В индивидуальном зачете сеньорок выступят Говхар Ибрагимова и Зохра Джафарова, а у юниорок на ковер выйдут Шамс Агагусейнова, Азада Атакишиева и Фидан Гурбанлы.

Сеньорскую групповую команды составили Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева и София Мамедова. А в юниорскую группу вошли Назрин Абдуллаева, Аян Насирова, Назрин Салманлы, Илаха Бахадырова, Шамс Муваффаги и Нилуфяр Оруджлу.

Также стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом продолжительность Кубка Европы увеличилась на один день. Баку на четыре дня погружается в пиршество художественной гимнастики, где звезды будут зажигаться и сиять.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz