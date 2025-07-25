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Итальянский гимнаст введен в медикаментозную кому после травмы на Универсиаде в Германии

Гимнастика
Новости
25 Июля 2025 02:15
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Итальянский гимнаст введен в медикаментозную кому после травмы на Универсиаде в Германии

Технический координатор Международной федерации гимнастики (FIG) Стив Бутчер сообщил о состоянии итальянского гимнаста Лоренцо Боничелли, получившего серьезную травму шеи при спуске с колец во время соревнований на Универсиаде в Германии, сообщает İdman.biz.

«Пожалуйста, держите в своих мыслях и молитвах итальянского гимнаста Лоренцо Боничелли (23 года), который восстанавливается после серьезной травмы шеи, полученной при спуске с колец. Некоторые из вас спрашивали меня о его состоянии. Извините, что не смог ответить раньше без подтверждения. Лоренцо находится в медикаментозной коме после вчерашней операции.

Потребуется 10 или более дней, чтобы узнать о его состоянии. Вся семья гимнастов стремится к полному выздоровлению Лоренцо!» — написал Бутчер в соцсетях.

На данный момент спортсмен находится под постоянным наблюдением врачей, а медицинская команда продолжает оценивать последствия травмы и динамику восстановления.

İdman.biz

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