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Азербайджан определился с составом на чемпионат мира

Гимнастика
Новости
25 Июля 2025 10:07
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Азербайджан определился с составом на чемпионат мира

Определился состав сборной Азербайджана по художественной гимнастике на чемпионат мира, который пройдет 20-24 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Как передает İdman.biz, сборная Азербайджана на главном старте сезона будет представлена одной грацией в индивидуальном зачете и командой по групповым упражнениям.

В личном первенстве выступит Камилла Сеидзаде, а в состав группы вошли Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева и София Мамедова.

Для участия в чемпионате мира зарегистрировались 76 стран. В общей сложности, в Рио выступят 320 гимнасток, включая 36 групп.

İdman.biz

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