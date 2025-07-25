Азербайджанская гимнастка вышла в финал

Сегодня в хорватском городе Осиек пройдут финалы по спортивной гимнастике в рамках XVIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает İdman.biz, в нем примет участие азербайджанская гимнастка Альбина Алиева. Она выступит в опорном прыжке, показав в квалификации восьмой результат в этом виде.

Отметим, что в командных соревнованиях Альбина Алиева заняла 37-е место с результатом 45,900 балла, Айназ Меджидзаде - 67-е место с результатом 43,550 балла, а Лейла Мамедзаде - 98-е место с результатом 28,150 балла. С этим результатом наши гимнастки заняли 19-е место в командном зачете.

Соревнования по спортивной гимнастике проводятся в спортивном зале «Градски Врт» в хорватском городе Осиек.

İdman.biz