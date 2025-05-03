Эльвин Мамедов: "Снова потеряли два очка"

Тренер «Сабаила» Эльвин Мамедов заявил, что его команда упустила два очка в матче 33-го тура Премьер-лиги Мисли против «Шамахы», передает İdman.biz. Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Мы знали, что нас ждёт тяжёлый матч. Выезд в Шамахы — всегда непростое испытание. У Айхана Аббасова всегда боеспособная команда. В первом тайме нам не удалось как следует настроиться, но во втором мы проявили характер и смогли забить. Могли отличиться и ещё», — сказал Мамедов на послематчевой пресс-конференции.

Наставник добавил, что реализация моментов осталась на низком уровне: «Причиной могла быть и нехватка мастерства, и просто невезение. В спорте должно быть и везение. Ребята действительно боролись. Прошлое не вернуть. Я только начал тренерскую карьеру и не хочу говорить громко. Но если смотреть объективно — мы потеряли по два очка и с „Араз-Нахчываном“, и с „Шамахы“. Конечно, это расстраивает».

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