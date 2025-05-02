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Новый нападающий в "Нюрнберге" — будущее Махира Эмрели под вопросом

Азербайджанский футбол
Новости
2 Мая 2025 20:30
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Новый нападающий в "Нюрнберге" — будущее Махира Эмрели под вопросом

«Нюрнберг», за который выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, начал подготовку к следующему сезону.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на немецкие СМИ, клуб подписал контракт с 17-летним нападающим Артёмом Степановым, который выступает за молодежную сборную Украины. С 2022 года он находился в системе «Байера», но не выходил на поле в составе первой команды.

Также ведутся переговоры с 25-летним Семиром Телаловичем, который сейчас играет за «Ульм». Его переход в «Нюрнберг» ожидается по завершении сезона.

На этом фоне стало известно, что будущее Махира Эмрели в клубе остаётся неопределённым. Срок его контракта истекает в конце сезона, и «Нюрнберг» может не предложить ему продление в связи с подписанием новых игроков.

Отметим, что зимой уже обсуждался возможный уход Эмрели, но тогда он так и не получил разрешение покинуть клуб. В текущем сезоне он провёл 22 матча, забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу. В последних трёх играх Махир отличился четырежды, и по сообщениям прессы, уже получил предложения от ряда других клубов.

İdman.biz

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