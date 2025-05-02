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Курбан Бердыев: "Будем надеяться и на осечку "Араз-Нахчывана"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Мая 2025 23:03
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Курбан Бердыев: "Будем надеяться и на осечку "Араз-Нахчывана"

Главный тренер «Туран Товуз» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды от «Зире» в матче 33-го тура Мисли Премьер-лиги, передает İdman.biz.

На пресс-конференции после игры российский специалист отметил сильные стороны соперника:

«То, что и ожидалось от “Зире”, и сработало — у них хорошие и быстрые игроки в контратаках. Хотя мы предупреждали наших футболистов, это не дало нужного эффекта».

Бердыев признал, что с такой игрой трудно рассчитывать на высокие результаты:

«Давайте сначала подумаем, куда мы вообще собираемся идти. С такой игрой далеко не уедешь. Были моменты, которыми я остался доволен, но в целом — нет. Зато у команды был настрой, это порадовало».

Наставник также добавил, что команда будет бороться до конца и надеется на потерю очков конкурентом:

«Будем ждать осечек “Араз-Нахчывана”. У нас осталось три игры, и мы должны их выиграть».

Отметим, что «Туран Товуз» не может победить уже три тура подряд.

İdman.biz

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