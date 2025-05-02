Рашад Садыгов: "С первых минут на поле было много агрессии"

«Это была очень напряжённая игра. Обе стороны хотели победить. Мы хотели победить и обеспечить себе второе место, а “Туран Товуз” — выиграть и продолжить борьбу за третье».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер «Зиря» Рашад Садыгов на пресс-конференции после матча с «Тураном Товуз».

Он прокомментировал победу со счётом 1:0 в 33-м туре Мисли Премьер-лиги:

«С первых минут на поле было много агрессии, интенсивный футбол, много борьбы. Через 15–20 минут мы постепенно восстановили игру и сравняли ход матча. Второй тайм начали более активно, поймали соперника на контратаке и забили гол. Думаю, это был красивый и зрелищный гол. После красной карточки на поле начался совсем другой футбол. Нам оставалось бороться и сохранить счёт. В эти минуты игроки проявили безжалостную борьбу. Они до конца верили и были уверены, что не пропустим. Но мы знали, что “Туран Товуз” — команда, которая хорошо пользуется преимуществом.

Длинные передачи, вторые мячи — и в этих компонентах мы не уступили сопернику, добились важной победы и заняли второе место. От всей души поздравляю наших болельщиков, футболистов, руководство клуба с этим результатом. Для нас второе место в этом сезоне было очень важно. Добиться успеха можно. Но сохранить и удержать его всегда сложно. Этот сезон был для нас труднее, соперники играли против нас иначе. Слава Богу, мы справились с этой нагрузкой.

В еврокубки мы идём со второго места. Это нас очень радует. Благодарю своих футболистов за упорство и профессионализм, проявленные на протяжении всего сезона. Мы много страдали. Были матчи, в которых ломали носы, скулы, были многочисленные травмы. Несмотря на трудности, я всегда видел в команде коллектив, идущий к результату с волей. Слава Богу, в итоге мы добились своей цели».

Рашад Садыгов заявил, что теперь, обеспечив второе место, они смогут сделать ротации в составе:

«Теперь начнётся подготовка к еврокубкам. Мы дадим больше шансов тем, кто играл меньше, немного отдохнём тех, кто сильно устал. Будем спокойно строить планы на еврокубки. Начнём мы с первого или второго раунда — это зависит от финала Кубка. Или мы, или “Сабах” отправится в Лигу Европы. Желаю удачи обеим командам. Обе команды достойны представлять нашу страну в Лиге Европы. Лично для меня самым важным является второе место.

В чемпионате, где есть такой клуб, как “Карабах”, дважды подряд занимать второе место — очень ценно. Была жёсткая конкуренция. После зимнего перерыва мы стабильно играли и добивались результата, и за три тура до конца всё решилось. Но всё могло быть и иначе. Для нас второе место — это успех».

Отметим, что «Зиря» второй сезон подряд завоёвывает серебряные медали.

İdman.biz