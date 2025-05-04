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Артета: "Хотели хорошую атмосферу перед ПСЖ — получили неприятное ощущение в животе"

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2025 09:05
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Артета: "Хотели хорошую атмосферу перед ПСЖ — получили неприятное ощущение в животе"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета призвал своих подопечных использовать эмоции после обидного поражения от «Борнмута» в Премьер-лиге, чтобы добиться максимального результата в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», сообщает İdman.biz.

В минувшем туре чемпионата Англии «Арсенал» уступил на «Эмирейтс» со счётом 1:2, что стало серьёзным ударом по моральному состоянию команды перед решающей игрой в Париже. «Канонирам» необходимо выиграть с разницей в два мяча, чтобы пройти в финал турнира без учёта дополнительного времени.

«Мы определённо хотели создать положительную атмосферу перед матчем с ПСЖ. Но получили лишь гнев, ярость, разочарование и неприятное ощущение в животе. Мы должны использовать всё это в среду, чтобы провести выдающийся матч в Париже, победить и выйти в финал», — заявил Артета после игры.

Для «Арсенала» это шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов, и на фоне утраченных шансов в борьбе за чемпионство в АПЛ этот турнир становится приоритетом для клуба.

İdman.biz

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