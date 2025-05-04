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"Галатасарай" увеличил отрыв до восьми очков — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
4 Мая 2025 00:14
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"Галатасарай" увеличил отрыв до восьми очков — ВИДЕО

В турецкой Суперлиге состоялись ещё четыре матча 34-го тура.

Как сообщает İdman.biz, лидер чемпионата «Галатасарай» на своём поле уверенно обыграл одного из аутсайдеров — «Сивасспор». Подопечные Окана Бурука забили четыре мяча уже в первые 30 минут и без проблем довели матч до победы. Гости смогли ответить лишь одним голом.

Благодаря этой победе «Галатасарай» увеличил отрыв от ближайшего преследователя — «Фенербахче» — до 8 очков. Напомним, «Фенер» сыграет завтра с «Бешикташем».

В другом матче дня «Башакшехир» в гостях обыграл «Хатайспор» со счётом 4:2.

Суперлига Турции — 34-й тур
2 мая

17:00. «Аланьяспор» – «Кайсериспор» – 1:1
17:00. «Ризеспор» – «Газиантеп» – 2:0
20:00. «Хатайспор» – «Башакшехир» – 2:4
20:00. «Галатасарай» – «Сивасспор» – 4:1

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