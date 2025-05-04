Усэйн Болт предложил "Манчестер Юнайтед" трех кандидатов для усиления состава

Легендарный ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, известный своей любовью к «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о том, кого клубу следует подписать в ближайшее трансферное окно.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Bleacher Report, Болт назвал троих игроков, которых, по его мнению, стоит пригласить на «Олд Траффорд»: нападающего «Аталанты» Адемолу Лукмана, полузащитника «Челси» Коула Палмера и форварда «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

Последний, напомним, в составе сборной Швеции оформил покер в ворота сборной Азербайджана в рамках Лиги наций УЕФА. Случилось это 19 ноября прошлого года, когда шведы на своем поле разгромили подопечных Фернанду Сантуша со счетом 0:6.

На фоне одного из худших сезонов за последние десятилетия — «Юнайтед» занимает лишь 15-е место в Премьер-лиге с 39 очками — клуб активно ищет пути для перезагрузки состава. Однако в Европе команда пока показывает отличные результаты: после победы 3:0 над «Атлетиком» в Бильбао она близка к выходу в финал Лиги Европы.

Усэйн Болт, единственный в истории спортсмен, выигравший золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016), остаётся не только фанатом, но и активным участником футбольных обсуждений, регулярно комментируя положение дел в любимом клубе.

İdman.biz