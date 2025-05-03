Названы игроки, забившие больше всего голов в матчах чемпионатов в 2025 году.

İdman.biz сообщает, что IFFHS опубликовал список игроков, забивших 11 и более голов в высших лигах своих стран за первые четыре месяца года.

Возглавляет таблицу Виктор Дьёкереш. Шведский нападающий «Спортинга» забил 20 голов за четыре месяца.

Мухаммед Али, отличившийся 17 раз в чемпионате Ирака в составе «Аль-Шорты», занял второе место. Замыкает тройку Эван Тони, забивший 16 голов за «Аль-Ахли» в Саудовской Аравии.

Отметим, что в общей сложности 32 игрока забили 11 и более голов за четыре месяца.

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