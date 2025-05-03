Лидер "Интера" пропустит ответный матч полуфинала ЛЧ с "Барселоной"

Нападающий и капитан миланского «Интера» Лаутаро Мартинес не сможет принять участие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов по футболу против «Барселоны», который состоится шестого мая.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sky Italia, у 27-летнего аргентинца диагностировано растяжение мышц, из-за которого он будет вынужден пропустить ключевую игру турнира. Травма была получена во время первого поединка между клубами, завершившегося со счётом 3:3.

Отметим, что обе команды столкнулись с кадровыми потерями перед вторым матчем. Ранее стало известно, что из-за травмы в этой встрече также не сыграет основной защитник «Барсы» Жюль Кунде.

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