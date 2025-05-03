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АПЛ: "Борнмут" одержал волевую победу над "Арсеналом" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 22:38
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АПЛ: "Борнмут" одержал волевую победу над "Арсеналом" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Английской премьер-лиге продолжаются матчи 35-го тура.

Как передаёт İdman.biz, во второй игровой день были сыграны четыре матча.

«Астон Вилла» на своём поле с минимальным счётом обыграла «Фулхэм», а «Эвертон» и «Ипсвич» сыграли вничью — 2:2.

В ещё одном матче игрового дня встречались команды, потерявшие место в высшем дивизионе: «Лестер» дома обыграл «Саутгемптон» — 2:0.

Наконец, в заключительном матче дня «Арсенал», ведя в матче с «Борнмутом» со счётом 1:0, не смог удержать преимущество и проиграл со счётом 1:2.

АПЛ

35-й тур (3 мая 2025 года):

«Астон Вилла» — «Фулхэм» 1:0
«Эвертон» — «Ипсвич» 2:2
«Лестер» — «Саутгемптон» 2:0
«Арсенал» — «Борнмут» 1:2

İdman.biz

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