"Галатасарай" возможно нашел своего Ламина Ямала

«Галатасарай», борющийся за чемпионство в Суперлиге, активно работает над трансферами к новому сезону и нацелился на одного из самых перспективных игроков Европы — 17-летнего серба Андрию Максимовича.

Как сообщает İdman.biz, полузащитник белградской «Црвены Звезды» уже два года находится под пристальным вниманием скаутов стамбульского клуба.

Максимович, которого называют «золотым мальчиком сербского футбола», провёл 39 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 9 результативными передачами. Также он сыграл 7 матчей за юношескую сборную Сербии.

Футболист, способный играть как в центре полузащиты, так и на правом фланге, уже оценивается в €10 млн и интересен ряду европейских клубов.

В Турции его уже сравнивают с юным талантом «Барселоны» Ламином Ямалом. Если трансфер состоится, это может стать одной из самых громких сделок межсезонья.

İdman.biz