3 Мая 2025
RU

"Галатасарай" возможно нашел своего Ламина Ямала

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 21:16
15
"Галатасарай" возможно нашел своего Ламина Ямала

«Галатасарай», борющийся за чемпионство в Суперлиге, активно работает над трансферами к новому сезону и нацелился на одного из самых перспективных игроков Европы — 17-летнего серба Андрию Максимовича.

Как сообщает İdman.biz, полузащитник белградской «Црвены Звезды» уже два года находится под пристальным вниманием скаутов стамбульского клуба.

Максимович, которого называют «золотым мальчиком сербского футбола», провёл 39 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 9 результативными передачами. Также он сыграл 7 матчей за юношескую сборную Сербии.

Футболист, способный играть как в центре полузащиты, так и на правом фланге, уже оценивается в €10 млн и интересен ряду европейских клубов.

В Турции его уже сравнивают с юным талантом «Барселоны» Ламином Ямалом. Если трансфер состоится, это может стать одной из самых громких сделок межсезонья.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ла Лига: "Атлетико Мадрид" потерял очки, волевая победа "Валенсии"
22:49
Мировой футбол

Ла Лига: "Атлетико Мадрид" потерял очки, волевая победа "Валенсии"

Каталонская "Барселона" закроет второй игровой день испанского чемпионата
АПЛ: "Борнмут" одержал волевую победу над "Арсеналом" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
22:38
Мировой футбол

АПЛ: "Борнмут" одержал волевую победу над "Арсеналом" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Во второй игровой день прошли четыре встречи

Серия А: пока гости побеждают хозяев поля - ВИДЕО
22:36
Мировой футбол

Серия А: пока гости побеждают хозяев поля - ВИДЕО

"Наполи" одержал важную выездную победу над "Лечче"
Сокращения в "МЮ": не пожалели даже 70-летнего сотрудника
21:56
Мировой футбол

Сокращения в "МЮ": не пожалели даже 70-летнего сотрудника

Новое руководство "красных дьяволов" оптимизирует расходы клуба
Фанаты "Ливерпуля" вызвали землетрясение
19:59
Мировой футбол

Фанаты "Ливерпуля" вызвали землетрясение

Толчки во время матча с "Тоттенхэмом" составили почти два балла
Норвегия дает гражданство российскому вратарю: теперь у него их будет четыре
19:18
Мировой футбол

Норвегия дает гражданство российскому вратарю: теперь у него их будет четыре

Во многом благодаря игре голкипера, "Буде-Глимт" вышел в полуфинал Лиги Европы

Самое читаемое

Кто является лучшим футболистом месяца в мире?
1 Мая 10:04
Мировой футбол

Кто является лучшим футболистом месяца в мире?

IFFHS определил лучших за месяц
Новый рекорд Ямаля
1 Мая 09:25
Мировой футбол

Новый рекорд Ямаля

Испанский вундеркинд побил достижение Мбаппе
Кубок Европы вернулся в Баку: звезды вновь в деле
1 Мая 11:11
Гимнастика

Кубок Европы вернулся в Баку: звезды вновь в деле

После Кубка мира Национальная арена гимнастики принимает еще одно соревнование
Футболист азербайджанской команды чудом избежал смерти
1 Мая 14:38
Азербайджанский футбол

Футболист азербайджанской команды чудом избежал смерти

Благодаря помощи врачей и товарищей по команде жизнь молодого голкипера удалось спасти