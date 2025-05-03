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Сокращения в "МЮ": не пожалели даже 70-летнего сотрудника

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 21:56
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Сокращения в "МЮ": не пожалели даже 70-летнего сотрудника

«Манчестер Юнайтед» прощается с самым долгоработающим сотрудником клуба — 70-летней Мари Маррон, которая с 1978 года занимала должность связного между клубом и УЕФА. Её увольнение стало частью масштабной реструктуризации, инициированной новым совладельцем сэром Джимом Рэтклиффом и его компанией INEOS, сообщает İdman.biz.

По информации британской прессы, Маррон лично сообщили, что по завершении сезона она должна покинуть клуб. Источники утверждают, что новость стала для неё настоящим ударом. Несмотря на это, она продолжит выполнять свои обязанности до конца текущей кампании, включая сопровождение команды на международных матчах.

Под управлением Рэтклиффа «Юнайтед» с лета прошлого года реализует стратегию резкого снижения расходов. Первая волна увольнений затронула 250 сотрудников, вторая — до 200, а общее число персонала к завершению реформ планируется сократить с 1250 до 700 человек. При этом ни стаж, ни лояльность не защищают сотрудников от увольнений.

Ранее Джим Рэтклифф открыто заявлял, что клуб оказался в тяжёлом финансовом положении: операционные расходы превышали доходы на протяжении семи лет. По его словам, без решительных шагов клуб рисковал остаться без средств уже к концу 2025 года.

İdman.biz

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