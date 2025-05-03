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Ямаль стал причиной напряжённой атмосферы в раздевалке "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 09:00
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Ямаль стал причиной напряжённой атмосферы в раздевалке "Барселоны"

В раздевалке «Барселоны» сложилась достаточно щепетильная ситуация, связанная с 17-летним вингером Ламином Ямалем.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на испанское издание El Nacional.

Летом этого года вундеркинду исполнится 18, после чего вступит в силу его согласованный и нотариально утверждённый профессиональный контракт с клубом. Ямаль играет по предварительному юношескому трудовому соглашению и имеет оклад в размере € 3 млн в год. Когда Ламин станет совершеннолетним, получит новую зарплату в соответствии с его результатами.

Ожидается, что это сделает Ямаля самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны», поскольку ориентировочный размер его зарплаты составит от € 35 млн до € 40 млн, что больше, чем у нынешнего лидера по окладам в клубе поляка Роберта Левандовского.

Этот фактор уже начал вызывать беспокойство у некоторых футболистов из раздевалки «Барселоны», особенно ветеранов команды. Они считают, что иерархический и зарплатный баланс будет нарушен, и у них возникает вопрос, стоит ли такому молодому игроку получать такое привилегированное отношение.

С другой стороны, по сведениям источника, в «Барселоне» есть и другие исполнители, которые признают огромный талант Ламина и видят в нём ключевую роль в будущем проекте каталонского клуба.

İdman.biz

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