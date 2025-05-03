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"Аль-Хиляль" уволил главного тренера

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 10:16
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"Аль-Хиляль" уволил главного тренера

Португалец Жорже Жезуш больше не является главным тренером клуба «Аль-Хиляль».

Как передает İdman.biz, об этом сообщает официальный сайт команды.

Контракт со специалистом был расторгнут через два дня после поражения в полуфинале азиатской Лиги чемпионов от «Аль-Ахли» (2:3). Сам Жезуш ранее отмечал, что именно победа в этом турнире была главной целью сезона.

Во время второго прихода в «Аль-Хиляль» Жезуш выиграл чемпионат Саудовской Аравии, два Суперкубка и Кубок короля. Его договор был рассчитан ещё на один год.

В общей сложности во главе клуба португалец провёл 130 матчей: 101 победа, 18 ничьих и 11 поражений. Разница мячей - 354:115.

После срыва соглашения между Бразильской футбольной конфедерацией (CBF) и Карло Анчелотти именно Жорже Жезуш, по сообщению издания А Вola, является основным претендентом на должность главного тренера сборной Бразилии.

İdman.biz

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