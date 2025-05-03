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"Ливерпуль" готов отпустить звезду раньше времени за символическую сумму

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 02:56
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"Ливерпуль" готов отпустить звезду раньше времени за символическую сумму

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд может покинуть клуб раньше срока и перейти в мадридский «Реал» до начала клубного чемпионата мира, сообщает İdman.biz.

По информации источника, английский клуб уже обозначил свои условия. Александер-Арнолду предстоит отказаться от зарплаты за последний месяц контракта, а «Реалу» потребуется выплатить символическую компенсацию, сумма которой не превысит 1 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Трент может стать частью летнего усиления мадридцев, и его досрочный переход позволит быстрее интегрироваться в команду до международного турнира.

İdman.biz

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