Криштиану Роналду и "Аль-Наср" вылетели из Лиги чемпионов АФК

Саудовский «Аль-Наср» во главе с Криштиану Роналду завершил выступление в Лиге чемпионов АФК, уступив японскому клубу «Кавасаки Фронтале» в полуфинальном матче. Встреча, прошедшая 30 апреля, завершилась со счётом 2:3 в пользу гостей, передает İdman.biz.

Счёт в матче открыл Тацуя Ито на 10-й минуте, но Садио Мане сравнял на 28-й. Затем Юто Одзэки и Акихиро Иэнага обеспечили японскому клубу преимущество 3:1. Лишь под занавес матча Айман Яхья сократил отставание, но спасти игру хозяева не смогли. Криштиану Роналду не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Кавасаки Фронтале» вышел в финал Лиги чемпионов АФК, где 3 мая встретится с саудовским «Аль-Ахли».

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