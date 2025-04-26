"Ньюкасл" и "Вулверхэмптон" одержали разгромные победы — ВИДЕО

Сегодня в Английской Премьер-лиге состоялись пять матчей.
Как передаёт İdman.biz, победами отметились команды из группы лидеров — "Ньюкасл" и "Челси".
"Вулверхэмптон" продолжает свою сказочную серию. После назначения Витора Перейры команда набрала отличную форму и одержала шестую победу подряд. Благодаря этому успеху "волки" поднялись на 13-е место в турнирной таблице.
Английская Премьер-лига
34-й тур
26 апреля
15:30. "Челси" — "Эвертон" — 1:0
18:00. "Брайтон" — "Вест Хэм" — 3:2
18:00. "Ньюкасл" — "Ипсвич" — 3:0
18:00. "Саутгемптон" — "Фулхэм" — 1:2
18:00. "Вулверхэмптон" — "Лестер" — 3:0
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Ливерпуль
|
33
|
24
|
7
|
2
|
75-31
|
79
|
2
|
Арсенал
|
34
|
18
|
13
|
3
|
63-29
|
67
|
3
|
Ньюкасл
|
34
|
19
|
5
|
10
|
65-44
|
62
|
4
|
Манчестер Сити
|
34
|
18
|
7
|
9
|
66-43
|
61
|
5
|
Челси
|
34
|
17
|
9
|
8
|
59-40
|
60
|
6
|
Ноттингем
|
33
|
17
|
6
|
9
|
53-39
|
60
|
7
|
Астон Вилла
|
34
|
16
|
9
|
9
|
54-49
|
57
|
8
|
Фулхэм
|
34
|
14
|
9
|
11
|
50-46
|
51
|
9
|
Брайтон
|
34
|
13
|
12
|
10
|
56-55
|
48
|
10
|
Борнмут
|
33
|
13
|
10
|
10
|
52-40
|
49
|
11
|
Брентфорд
|
33
|
13
|
7
|
13
|
56-50
|
46
|
12
|
Кристал Пелас
|
34
|
11
|
12
|
11
|
43-47
|
45
|
13
|
Вулверхэмптон
|
34
|
12
|
5
|
17
|
51-61
|
41
|
14
|
Эвертон
|
33
|
8
|
14
|
11
|
34-40
|
38
|
15
|
Манчестер Юнайтед
|
33
|
10
|
8
|
15
|
38-46
|
38
|
16
|
Тоттенхэм
|
33
|
11
|
4
|
18
|
61-51
|
37
|
17
|
Вест Хэм
|
34
|
9
|
9
|
16
|
39-58
|
36
|
18
|
Ипсвич
|
34
|
4
|
9
|
21
|
33-74
|
21
|
19
|
Лестер
|
34
|
4
|
6
|
24
|
27-76
|
18
|
20
|
Саутгемптон
|
34
|
2
|
5
|
27
|
25-80
|
11
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