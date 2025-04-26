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"Ньюкасл" и "Вулверхэмптон" одержали разгромные победы — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
26 Апреля 2025 20:36
10
"Ньюкасл" и "Вулверхэмптон" одержали разгромные победы — ВИДЕО

Сегодня в Английской Премьер-лиге состоялись пять матчей.

Как передаёт İdman.biz, победами отметились команды из группы лидеров — "Ньюкасл" и "Челси".

"Вулверхэмптон" продолжает свою сказочную серию. После назначения Витора Перейры команда набрала отличную форму и одержала шестую победу подряд. Благодаря этому успеху "волки" поднялись на 13-е место в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига
34-й тур
26 апреля

15:30. "Челси" — "Эвертон" — 1:0


18:00. "Брайтон" — "Вест Хэм" — 3:2
18:00. "Ньюкасл" — "Ипсвич" — 3:0
18:00. "Саутгемптон" — "Фулхэм" — 1:2
18:00. "Вулверхэмптон" — "Лестер" — 3:0

1

Ливерпуль

33

24

7

2

75-31

79

2

Арсенал

34

18

13

3

63-29

67

3

Ньюкасл

34

19

5

10

65-44

62

4

Манчестер Сити

34

18

7

9

66-43

61

5

Челси

34

17

9

8

59-40

60

6

Ноттингем

33

17

6

9

53-39

60

7

Астон Вилла

34

16

9

9

54-49

57

8

Фулхэм

34

14

9

11

50-46

51

9

Брайтон

34

13

12

10

56-55

48

10

Борнмут

33

13

10

10

52-40

49

11

Брентфорд

33

13

7

13

56-50

46

12

Кристал Пелас

34

11

12

11

43-47

45

13

Вулверхэмптон

34

12

5

17

51-61

41

14

Эвертон

33

8

14

11

34-40

38

15

Манчестер Юнайтед

33

10

8

15

38-46

38

16

Тоттенхэм

33

11

4

18

61-51

37

17

Вест Хэм

34

9

9

16

39-58

36

18

Ипсвич

34

4

9

21

33-74

21

19

Лестер

34

4

6

24

27-76

18

20

Саутгемптон

34

2

5

27

25-80

11

İdman.biz

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