"Ньюкасл" и "Вулверхэмптон" одержали разгромные победы — ВИДЕО

Сегодня в Английской Премьер-лиге состоялись пять матчей.

Как передаёт İdman.biz, победами отметились команды из группы лидеров — "Ньюкасл" и "Челси".

"Вулверхэмптон" продолжает свою сказочную серию. После назначения Витора Перейры команда набрала отличную форму и одержала шестую победу подряд. Благодаря этому успеху "волки" поднялись на 13-е место в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига

34-й тур

26 апреля

15:30. "Челси" — "Эвертон" — 1:0



18:00. "Брайтон" — "Вест Хэм" — 3:2

18:00. "Ньюкасл" — "Ипсвич" — 3:0

18:00. "Саутгемптон" — "Фулхэм" — 1:2

18:00. "Вулверхэмптон" — "Лестер" — 3:0

1 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79 2 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67 3 Ньюкасл 34 19 5 10 65-44 62 4 Манчестер Сити 34 18 7 9 66-43 61 5 Челси 34 17 9 8 59-40 60 6 Ноттингем 33 17 6 9 53-39 60 7 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57 8 Фулхэм 34 14 9 11 50-46 51 9 Брайтон 34 13 12 10 56-55 48 10 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49 11 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46 12 Кристал Пелас 34 11 12 11 43-47 45 13 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51-61 41 14 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38 15 Манчестер Юнайтед 33 10 8 15 38-46 38 16 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37 17 Вест Хэм 34 9 9 16 39-58 36 18 Ипсвич 34 4 9 21 33-74 21 19 Лестер 34 4 6 24 27-76 18 20 Саутгемптон 34 2 5 27 25-80 11

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