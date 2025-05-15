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"Золотая бутса" - 2025: Мбаппе догнал Салаха

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2025 10:30
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"Золотая бутса" - 2025: Мбаппе догнал Салаха

Нападающий испанской футбольной команды «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе отметился голом в ворота «Мальорки» в матче 36-го тура Ла Лиги.

Как сообщает İdman.biz, теперь на счету француза 28 мячей в чемпионате, что позволило ему догнать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В рейтинге претендентов на «Золотую бутсу» Мбаппе и Салах делят второе-третье места. Коэффициент Ла Лиги и АПЛ равняется 2, что дает им 56 очков в рейтинге. Их опережает лишь форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш, который наколотил в чемпионате Португалии 38 голов, но поскольку коэффициент Примейры равен 1,5, то у шведа получается 57 очков.

«Спортингу» осталось провести один матч в текущем сезоне, а «Реалу» и «Ливерпулю» - по два.

Претенденты на «Золотую бутсу»:

Виктор Дьёкереш(«Спортинг») – 57 очков (38 голов)
Килиан Мбаппе (Реал) – 56 (28)
Мохамед Салах («Ливерпуль») – 56 (28)
Гарри Кейн («Бавария») – 50 (25)
Роберт Левандовски («Барселона») – 50 (25)
Матео Ретеги («Аталанта») – 48 (24)
Александр Исак («Ньюкасл») – 46 (23)
Мика Бирет («Штурм», «Монако») – 42,5 (24)
Усман Дембеле (ПСЖ) – 42 (21)
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 42 (21)

İdman.biz

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