"Золотая бутса" - 2025: Мбаппе догнал Салаха

Нападающий испанской футбольной команды «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе отметился голом в ворота «Мальорки» в матче 36-го тура Ла Лиги.

Как сообщает İdman.biz, теперь на счету француза 28 мячей в чемпионате, что позволило ему догнать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В рейтинге претендентов на «Золотую бутсу» Мбаппе и Салах делят второе-третье места. Коэффициент Ла Лиги и АПЛ равняется 2, что дает им 56 очков в рейтинге. Их опережает лишь форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш, который наколотил в чемпионате Португалии 38 голов, но поскольку коэффициент Примейры равен 1,5, то у шведа получается 57 очков.

«Спортингу» осталось провести один матч в текущем сезоне, а «Реалу» и «Ливерпулю» - по два.

Претенденты на «Золотую бутсу»:

Виктор Дьёкереш(«Спортинг») – 57 очков (38 голов)

Килиан Мбаппе (Реал) – 56 (28)

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 56 (28)

Гарри Кейн («Бавария») – 50 (25)

Роберт Левандовски («Барселона») – 50 (25)

Матео Ретеги («Аталанта») – 48 (24)

Александр Исак («Ньюкасл») – 46 (23)

Мика Бирет («Штурм», «Монако») – 42,5 (24)

Усман Дембеле (ПСЖ) – 42 (21)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 42 (21)

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