Болельщики в гневе: билеты на финал Лиги Европы доходят до 23 тысяч евро

Футбольные фанаты возмущены завышенными ценами на билеты на финал Лиги Европы, который состоится 21 мая в Бильбао между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Daily Mail, платформа Vivid Seats выставила VIP-места по цене до 22 738 фунтов (примерно 26 500 евро).

Эта платформа частично принадлежит совладельцу «Челси» Тодду Боэли, который владеет 41% компании через Eldridge Industries и входит в совет директоров. Официальные билеты на матч стоят от 55 до 204 фунтов, и фанаты считают такие перепродажи неприемлемыми.

Общественные организации, в том числе Chelsea Supporters Trust, уже направили жалобы, обвинив Боэли в подрыве борьбы с перекупщиками. Несмотря на критику, его представители ситуацию не прокомментировали, а тысячи билетов по-прежнему доступны по спекулятивным ценам.

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