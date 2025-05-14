"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба

Хаби Алонсо принял самый амбициозный вызов в жизни. Если Фабрицио Романо не врёт, баск возглавит мадридский «Реал». Об их союзе уже давно говорили как о чём-то неизбежном. Но всё равно выглядит очень масштабно: Алонсо за короткий срок стал лучшим тренером в истории «Байера», добился того, что его именем назвали улицу в Леверкузене, и теперь едет в Мадрид. Когда-то он блестяще вёл игру «Реала» в центре поля. А теперь будет строить её уже с тренерской скамейки.

«Байер» Алонсо играл разнообразно. Разные схемы, разные позиции у одних и тех же игроков. Алонсо показал, что он гибкий тренер. Для работы в «Реале» это важнейшее качество. Там нельзя быть негибким. Вернее, конечно, можно. Но тогда, скорее всего, долго там не продержишься. Даже если побеждаешь. Фабио Капелло не даст соврать.

«Реал» будет меняться. Время пришло. И Алонсо пришёл именно для этого – чтобы освежить команду и дать ей новые идеи. Однако Хаби придётся поменяться не меньше, чем клубу.

В «Байере» всё было выстроено под Алонсо. Он пришёл, быстро показал, что заслуживает доверия. И весь клуб под него подстроился. У Хаби была идеальная синергия с менеджментом, селекцию полностью адаптировали под его предпочтения.

Вы скажете, что так и должно быть. Но парадокс в том, что в «Реале» при Флорентино Пересе та́к не было никогда. Ни с одним тренером. Пока нет оснований считать, что Флорентино покинет клуб. Поэтому, вероятно, с приходом Алонсо глобальных изменений в том, что касается управления «Реалом», не будет.

Если можно взять звезду, Перес её возьмёт. Нужна она тренеру или нет, это следующий вопрос. Он не первый в списке. Потому гибкость и обязательна для тренера «Реала». Если, конечно, тот хочет добиться успеха.

Алонсо нельзя назвать жёстким догматиком. Но при этом он более догматичен, чем Карло Анчелотти. Стиль «Байера» Алонсо различим гораздо лучше, чем стиль «Реала» Карло. «Мадрид» в последние годы был королём хаоса. А «Байер» к хаосу склонен не был. Наоборот, был очень чётким. Могли меняться схемы, имена в составе – однако чёткость никуда не девалась.

Любопытно, но до того, как возглавить «Байер», Алонсо говорил, что своего стиля у него нет. Идеи, мол, могут быть какие угодно – однако если игроки несчастливы, в топку такие идеи! Звучит очень здраво. Но кажется, что в «Байере» Хаби не приходилось применять это правило на практике. Там не было звёзд первой величины, под которых приходилось бы «прогибаться». Тот же Флориан Вирц вышел на топ-уровень как раз с приходом Алонсо. До работы с Хаби Вирц не был таким монстром.

В «Реале» Алонсо ждут уже готовые монстры. И каким бы классным и интересным тренером он ни был, ему придётся с ними договариваться. Анчелотти делал это гениально. Неудачи нынешнего сезона никак не перечёркивают его прежних «переговорных» успехов. Карло старался учесть интересы всех футболистов – чтобы каждому было комфортно. Это дико сложно, когда в составе много людей с огромными амбициями и эго. Но Анчелотти долгое время это удавалось.

Алонсо работал с Анчелотти. Плюс сам был выдающимся футболистом и играл с огромным количеством звёзд. Он наверняка понимает, как должны быть устроены отношения тренера с топ-игроками. Однако удастся ли ему успешно применить все эти знания, когда он уже сам в роли тренера – это очень интересный вопрос, ответ на который даст только время.

В случае с Алонсо бэкграунд большой карьеры игрока очень кстати. Безусловно, он стал отличным тренером не потому, что раньше был отличным футболистом. Это две абсолютно разные профессии! Успех в одной не гарантирует успеха в другой, что бы ни говорили некоторые известные в прошлом игроки. Однако дело в том, что в «Реале» Алонсо не нужно будет дополнительно себя ставить.

Футболисты «Мадрида» прекрасно знают, каким игроком был Хаби. Так что в этом смысле у баска есть тот же чит-код, что и у Зинедина Зидана. Более того, у Алонсо уже есть и большие успехи в тренерстве. У Зидана, когда он возглавил «Реал», таких тренерских успехов не было и близко.

В бытность игроком Хаби Алонсо работал с Пепом Гвардиолой, Рафаэлем Бенитесом, Жозе Моуринью, Луисом Арагонесом, Висенте дель Боске и Карло Анчелотти. У него была возможность взять лучшее от каждого из них. Кстати, об этом как-то говорил и Жозе Моуринью. Теперь Алонсо тренер. И ему предстоит вытащить всё лучшее из игроков «Реала».

Очень интересно, каким будет новый «Мадрид». Но не менее интересно, каким будет новый Алонсо. Он уже многого добился как тренер. Однако всё равно его карьера только начинается, она на взлёте. Нет сомнений, что Хаби будет эволюционировать. Как именно это будет происходить – одна из самых сладких интриг следующего сезона.

Источник - championat.com

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