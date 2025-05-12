Новый рекорд в финале

В Азербайджанской баскетбольной лиге установлен рекорд по результативности финальной серии.

İdman.biz сообщает, что пятый матч решающего этапа сезона 2024/25 стал рекордным для «Сабаха».

Команда Римаса Куртинайтиса стала первой командой, набравшей в финале более 100 очков. «Сабах» победил «Нефтчи» со счетом 107:89. Сумма в 196 очков также является новым рекордом финалов Азербайджанской баскетбольной лиги.

Отметим, что чемпионат Азербайджана, ранее имевший другое название, с сезона 2022/23 будет носить нынешнее название. Победив в двух предыдущих финалах «Гянджу» со счетом 3:2 и «Хазри» со счетом 3:1, «Сабах» снова лидирует в серии - 3:2.

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