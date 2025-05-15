Форвард "Ноттингем Форест" Авонийи вышел из искусственной комы

Нигерийский нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи вышел из искусственной комы после перенесённой операции в связи со столкновением со штангой по ходу матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:2).

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Daily Mail.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур

11 мая 2025, воскресенье. 17:15

Ноттингем Форест - Лестер Сити - 2:2

Голы: 0:1 Коуди – 16' 1:1 Гиббс-Уайт – 25' 2:1 Вуд – 56' 2:2 Буонанотте – 81'

По информации источника, форвард находится со своей семьёй в больнице, оставаясь под наблюдением врачей. Отмечается, что он продолжает восстановительные процедуры и идёт на поправку. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, Авонийи получил серьёзную травму живота и был экстренно прооперирован вечером 13 мая. Более суток нигериец находился в состоянии искусственной комы. В СМИ сообщалось, что подобные повреждения расцениваются как угрожающие жизни.

İdman.biz