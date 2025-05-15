"Болонья" взяла первый трофей за 51 год, а "Милан" проваливает сезон. Попасть в еврокубки поможет только чудо

Третий триумф «Болоньи» в кубковом турнире

Италия. Кубок. Финал.

14 мая, 22:00. Olimpico (Рим)

Милан - Болонья - 0:1

Гол: Ндой, 53

Не оправдать ожидания можно по-разному. В классическом понимании данной фразы — как «Милан». Понятно, что от россонери не ждали борьбы за скудетто и тем более европейского триумфа, но как минимум достойный сезон подразумевался. Стефано Пиоли к этому приучил. Даже свой не самый яркий последний год на «Сан-Сиро», по ходу которого о кризисе тренера не рассуждал только ленивый, 59-летний специалист завершил на втором месте в серии А, а в Лиге чемпионов лишь по дополнительным показателям в группе смерти пропустил в плей-офф «ПСЖ» (потом был четвертьфинал Лиги Европы).

Как говорится — всем бы такой кризис. В сравнении с нынешним сезоном, где случился провал в ЛЧ (вылет от «Фейеноорда» в раунде плей-офф), а попасть в главный еврокубок по итогам национального чемпионата можно разве что математически, «Милан» Пиоли смотрелся отлично. Не то что с португальскими наследниками — уволенным через полгода после назначения Паулу Фонсекой и Сержиу Консейсау. Последний начал миланскую карьеру с яркой победы в Суперкубке Италии, но задолго до развязки во всех турнирах стало известно, что и с этим тренером миланцы расстанутся летом.

От «Болоньи» же после прошлогоднего взлета много не ждали. Выход в ЛЧ с пятого места казался магией отправившегося на повышение в «Ювентус» Тиагу Мотты. Однако оказалось, что мудрость руководства — половина дела. У красно-синих и близко нет миланских возможностей, однако они и с продажей звезд (Калафьори и Зиркзе) справились, и с тренером не ошиблись, доверив штурвал Винчецо Итальяно. Если б не проигрыш «Милану» в серии А в минувшую пятницу (1:3), «Болонья» в сражении за место в топ-4 по набранным очкам шла бы вровень с «Ювентусом» и «Лацио».

Обидно, конечно, однако Итальяно пришлось определяться с приоритетами, и выбор был сделан в пользу исторического шанса завоевать первый за 51 год трофей. В сравнении с игрой пятидневной давности, когда группе лидеров дали отдохнуть, в среду стартовый состав изменился на семи позициях. С первых минут в силу значимости момента появился даже забивший с учетом всех турниров десять мячей Кастро, которому проблемы со здоровьем не дают нормально играть с середины марта. В этот сложный для себя период заслуживший вызов в сборную Аргентины форвард либо оставался на скамейке, либо выходил на короткие отрезки на замену.

В общем, все ради победы! Хотя дебют скорее остался за «Миланом». Для начала Рафаэл Леау в фирменном стиле раскачал защитника финтами и от линии поля простреливал в площадь ворот, где под мяч не смог подстроиться Алехандро Хименес. Потом Скорупски выдал двойной сейв, остановив срезку от собственного защитника и добивание Йовича.

«Болонья» в интервале между данными эпизодами напрягла Меньяна коварной подачей со штрафного. Мяч нырнул вниз и полетел в ворота, но француз, которого не смутило движение Кастро, сумел среагировать. Возможно, форвард и находился в офсайде, но сейв Меньяна исключил все споры и не потребовал вмешательства ВАР.

Все это уместилось в десять стартовых минут, после чего небогатый на яркие моменты первый тайм завершился логичной нулевой ничьей. «Болонья» к перерыву не то что не уступала — смотрелась поинтереснее красно-черных. Сейчас уже можно говорить, что она медленно подбиралась к голу, творцом которого стал отдавший классный пас в штрафную Фаббиан. Эрнандес, казалось, спас «Милан», в подкате выбив мяч из-под ног Орсолини, однако отскок оказался в пользу Ндойя. Автор победного гола в февральском матче против россонери в чемпионате (2:1) убрал с пути защитника и не оставил шансов Меньяну.

На «Сан-Сиро» в пятницу красно-синие тоже забили в начале второго тайма, только 1:0 к финальному свистку превратились в 1:3. Однако Итальяно обещал не повторить ошибок. Как с заменами, которые, по его мнению, сыграли ключевую роль, так и с концентрацией. Никаких пятнадцатиминутных провалов. Да даже секундной слабости не было! Голодная до больших побед «Болонья» вцепилась в результат зубами и подарила своему городу потрясающий праздник. А Итальяно наконец-то выиграл большой матч после того, как проиграл с «Фиорентиной» два финала Лиги конференций и решающую встречу национального Кубка против «Интера».

Что до «Милана» с его вечно борющимися за власть и влияние руководителями, то его проигрыш абсолютно логичен. Россонери проваливают сезон и уже в воскресенье могут поставить крест на еврокубковых мечтах. Причем снова в Риме — в гостях у находящейся в феноменальной форме «Ромы», где Клаудио Раньери показывает, как важно правильно выбрать тренера. В Болонье подтвердят!

Источник - sport-express.ru

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