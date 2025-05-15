Мбаппе установил рекорд "Реала" в Ла Лиге

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе установил клубный рекорд по числу голов в дебютном сезоне Ла Лиги.

Как передает İdman.biz, в матче 36-го тура против «Мальорки» француз забил свой 28-й гол в чемпионате, превзойдя достижение легендарного Альфредо Ди Стефано, который отметился 27 голами в сезоне 1953/54.

Ранее лучшими дебютными показателями также отличались Иван Саморано (1992/93) и Криштиану Роналду (2009/10), но они начинали с 25 и 26 мячей соответственно. Мбаппе превзошел всех.

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