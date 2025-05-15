"Реал" договорился о трансфере игрока "Борнмута"

Мадридский «Реал» достиг соглашения с «Борнмутом» о переходе 20-летнего центрального защитника Дина Хейсена.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Marca, клубы уже обмениваются документами, и сделка считается завершенной.

Сумма трансфера составит 59,3 млн евро, которые «Реал» выплатит в три этапа. 10% от этой суммы достанется «Ювентусу», ранее владевшему правами на игрока, еще 5% — «Малаге». Испанский гранд сумел опередить «Челси» и «Ливерпуль», также заинтересованных в Хейсене.

Сам футболист, по информации источников, с самого начала был настроен на переход в «Реал», несмотря на предложения от других клубов. В текущем сезоне он провел 34 матча за «Борнмут», забил три гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Хейсена действует до лета 2030 года, а его рыночная стоимость оценивается в 42 млн евро.

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