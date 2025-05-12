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Сын Роналду дебютирует за сборную Португалии U15 в бутсах от отца и Мбаппе

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2025 19:33
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Сын Роналду дебютирует за сборную Португалии U15 в бутсах от отца и Мбаппе

Криштиану Роналду-младший продолжает идти по стопам своего легендарного отца: на недавней тренировке юношеской сборной Португалии до 15 лет он был замечен в фирменных бутсах CR7 и Килиана Мбаппе.

Как сообщает İdman.biz, 14-летний футболист, выступающий за молодёжную команду «Аль-Насра», недавно получил первый вызов в национальную сборную.

Юный Роналду примет участие в международном турнире памяти Влатко Марковича, который пройдёт в Хорватии с 13 по 18 мая. Сборная Португалии U15 сыграет против команд Греции, Японии и Англии.

Ранее Криштиану-младший уже играл за академии клубов, где выступал его отец. Теперь он готовится к своему первому международному турниру. Его отец, несмотря на 40-летний возраст, продолжает выступать за основную сборную Португалии и остаётся её лучшим бомбардиром с 136 голами.

İdman.biz

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