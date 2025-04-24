На дом футболиста совершено нападение - похищены жена и ребенок

На дом футболиста из Эквадора Джексона Родригеса был совершен налет.
İdman.biz сообщает, что вооруженные преступники похитили его жену и пятилетнего ребенка.
По данным полиции, инцидент произошел около 02:50 ночи. Семья в это время спала. Прозвучал щелчок замка входной двери, семья проснулась, Родригес спрятался под кроватью.
Полковник полиции Эдисон Родригес рассказал местным СМИ об инциденте: «Преступники точно знали, что ищут».
Согласно информации, нападавшие сразу спросили у жены футболиста, где находится ее муж. После того, как она сказала, что Родригеса нет дома, преступники забрали женщину и ребенка.
Затем преступники скрылись на машине. Родригес увидел отъезжающий автомобиль и связался с полицией.
В Эквадоре спортсмены часто становятся мишенью для банд. В декабре прошлого года футболист Педро Перлаза был похищен, но через несколько дней освобожден полицией после перестрелки с преступниками.
Десять дней назад правительство Эквадора объявило чрезвычайное положение в девяти регионах страны. В их числе штат Гуаяс, в который входит Гуаякиль.
Южноамериканская страна годами страдает от насилия и преступности. Только с января по март было зафиксировано 2345 насильственных смертей.
Объявление чрезвычайного положения позволяет властям мобилизовать силы безопасности для борьбы с организованной преступностью.
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