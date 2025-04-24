Новое правило в Лиге чемпионов

УЕФА серьезно рассматривает возможность отмены дополнительного времени в плей-офф Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Как передает İdman.biz, об этом сообщило немецкое издание Bild.

В случае ничьей по сумме двух игр команды могут определить победителя напрямую в серии пенальти. Это призвано немного снизить нагрузку на игроков.

Кроме того, ожидается, что будет принято решение о том, что команды, занявшие первые восемь мест, проведут ответные матчи дома в 1/4 финала и полуфинале.

В старом формате клубы из одной страны могли встречаться только начиная с 1/4 финала. Сообщается, что это правило, которое сейчас отменено, будет восстановлено.

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