"Барселона" ощущает зависимость от Ямаля и Рафиньи

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что команда слишком сильно полагается на двух ключевых игроков — Ламина Ямаля и Рафинью. Как передает İdman.biz, об этом он рассказал в интервью ESPN.

«Мы ощущаем большую зависимость от Рафиньи и Ламина. Возможно, нам нужны футболисты с похожим стилем, чтобы усилить команду в этих зонах», — отметил функционер.

Деку также добавил, что приоритетом остаётся сохранение основного состава:

«Важно удержать тех, кто у нас уже есть. Усиление — это хорошо, но ещё важнее сохранить то, что мы построили для будущего».

По итогам 35 туров «Барселона» занимает первое место в Ла Лиге с 82 очками.

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