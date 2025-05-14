Стала известна трансферная стратегия "Барселоны" на лето

«Барселона» уже начала формировать планы на следующий сезон.

Как сообщает İdman.biz, спортивный директор клуба Деку определил список игроков, которые могут покинуть команду летом.

Каталонцы готовы выслушать предложения по защитникам Рональду Араухо и Хектору Форту, полузащитникам Фермину Лопесу, Гави и Пабло Торресу. Если Френки де Йонг не согласует новый контракт, клуб не исключает его продажу. Также ожидается расставание с нападающими Пау Виктором и Ансу Фати.

Отметим, что за три тура до конца сезона «Барселона» опережает ближайшего преследователя — мадридский «Реал» — на семь очков. Уже через два дня команда может официально оформить чемпионство.

İdman.biz