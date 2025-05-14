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Президент Бразилии прокомментировал назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2025 10:29
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Президент Бразилии прокомментировал назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва высказался об официальном назначении итальянского специалиста Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды пентакампеонов.

«Анчелотти - великий тренер. Он был великим игроком. Я считаю, что на данный момент мы находимся в периоде недостатка талантливых игроков, который несравним с теми, что у нас были раньше. Достаточно вспомнить нашу атаку в 2002 и 2006 годах. Надеюсь, что Анчелотти сможет помочь сборной Бразилии, хочется верить, что он стратегически и тактически подготовленный человек для подобной работы. Я, честно говоря, не имею ничего против назначения иностранца. Однако я считаю, что в Бразилии есть тренеры, которые могли бы возглавить сборную», - приводит слова Лулы да Силвы İdman.biz со ссылкой на CNN.

12 мая стало известно о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии. Итальянский специалист, как сообщалось ранее, приступит к работе 26 мая. Карло возглавляет мадридский «Реал» с 2021 года.

İdman.biz

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