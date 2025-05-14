В Ла Лиге три матча завершились с одинаковым счетом — ВИДЕО

В Испанской Ла Лиге стартовал 36-й тур.

Как сообщает İdman.biz, «Севилья» и «Жирона» одержали победы с минимальным счётом. Благодаря трём очкам команды, находящиеся в зоне аутсайдеров, сумели отдалиться от зоны вылета и сделали серьёзный шаг к сохранению места в элите.

Все три матча тура завершились с одинаковым счётом — победителям хватило одного забитого мяча.

Ла Лига, 36-й тур (13 мая):

21:00. «Вальядолид» – «Жирона» — 0:1

21:30. «Реал Сосьедад» – «Сельта» — 0:1

23:30. «Севилья» – «Лас-Пальмас» — 1:0

1 Барселона 35 26 4 5 95-36 82 2 Реал Мадрид 35 23 6 6 72-37 75 3 Атлетико 35 20 10 5 60-27 70 4 Атлетик 35 17 13 5 51-26 64 5 Вильяреал 35 17 10 8 61-47 61 6 Бетис 35 16 10 9 53-43 58 7 Сельта 36 15 7 14 56-54 52 8 Mайорка 35 13 8 14 33-40 47 9 Райо Вальекано 35 12 11 12 37-42 47 10 Валенсия 35 11 12 12 43-51 45 11 Осасуна 35 10 15 10 43-51 45 12 Реал Сосьедад 36 12 7 17 32-42 43 13 Жирона 36 11 8 17 42-53 41 14 Севилья 36 10 11 15 40-49 41 15 Хетафе 35 10 9 16 31-34 39 16 Эспаньол 35 10 9 16 38-47 39 17 Aлавес 35 8 11 16 35-47 35 18 Леганес 35 7 13 15 35-53 34 19 Лас Пальмас 36 8 8 20 40-58 32 20 Вальядолид 36 4 4 28 26-86 16

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