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В Ла Лиге три матча завершились с одинаковым счетом — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2025 01:41
6
В Ла Лиге три матча завершились с одинаковым счетом — ВИДЕО

В Испанской Ла Лиге стартовал 36-й тур.

Как сообщает İdman.biz, «Севилья» и «Жирона» одержали победы с минимальным счётом. Благодаря трём очкам команды, находящиеся в зоне аутсайдеров, сумели отдалиться от зоны вылета и сделали серьёзный шаг к сохранению места в элите.

Все три матча тура завершились с одинаковым счётом — победителям хватило одного забитого мяча.

Ла Лига, 36-й тур (13 мая):

21:00. «Вальядолид» – «Жирона» — 0:1

21:30. «Реал Сосьедад» – «Сельта» — 0:1

23:30. «Севилья» – «Лас-Пальмас» — 1:0

1

Барселона

35

26

4

5

95-36

82

2

Реал Мадрид

35

23

6

6

72-37

75

3

Атлетико

35

20

10

5

60-27

70

4

Атлетик

35

17

13

5

51-26

64

5

Вильяреал

35

17

10

8

61-47

61

6

Бетис

35

16

10

9

53-43

58

7

Сельта

36

15

7

14

56-54

52

8

Mайорка

35

13

8

14

33-40

47

9

Райо Вальекано

35

12

11

12

37-42

47

10

Валенсия

35

11

12

12

43-51

45

11

Осасуна

35

10

15

10

43-51

45

12

Реал Сосьедад

36

12

7

17

32-42

43

13

Жирона

36

11

8

17

42-53

41

14

Севилья

36

10

11

15

40-49

41

15

Хетафе

35

10

9

16

31-34

39

16

Эспаньол

35

10

9

16

38-47

39

17

Aлавес

35

8

11

16

35-47

35

18

Леганес

35

7

13

15

35-53

34

19

Лас Пальмас

36

8

8

20

40-58

32

20

Вальядолид

36

4

4

28

26-86

16

İdman.biz

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