В Ла Лиге три матча завершились с одинаковым счетом — ВИДЕО

В Испанской Ла Лиге стартовал 36-й тур.
Как сообщает İdman.biz, «Севилья» и «Жирона» одержали победы с минимальным счётом. Благодаря трём очкам команды, находящиеся в зоне аутсайдеров, сумели отдалиться от зоны вылета и сделали серьёзный шаг к сохранению места в элите.
Все три матча тура завершились с одинаковым счётом — победителям хватило одного забитого мяча.
Ла Лига, 36-й тур (13 мая):
21:00. «Вальядолид» – «Жирона» — 0:1
21:30. «Реал Сосьедад» – «Сельта» — 0:1
23:30. «Севилья» – «Лас-Пальмас» — 1:0
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Барселона
|
35
|
26
|
4
|
5
|
95-36
|
82
|
2
|
Реал Мадрид
|
35
|
23
|
6
|
6
|
72-37
|
75
|
3
|
Атлетико
|
35
|
20
|
10
|
5
|
60-27
|
70
|
4
|
Атлетик
|
35
|
17
|
13
|
5
|
51-26
|
64
|
5
|
Вильяреал
|
35
|
17
|
10
|
8
|
61-47
|
61
|
6
|
Бетис
|
35
|
16
|
10
|
9
|
53-43
|
58
|
7
|
Сельта
|
36
|
15
|
7
|
14
|
56-54
|
52
|
8
|
Mайорка
|
35
|
13
|
8
|
14
|
33-40
|
47
|
9
|
Райо Вальекано
|
35
|
12
|
11
|
12
|
37-42
|
47
|
10
|
Валенсия
|
35
|
11
|
12
|
12
|
43-51
|
45
|
11
|
Осасуна
|
35
|
10
|
15
|
10
|
43-51
|
45
|
12
|
Реал Сосьедад
|
36
|
12
|
7
|
17
|
32-42
|
43
|
13
|
Жирона
|
36
|
11
|
8
|
17
|
42-53
|
41
|
14
|
Севилья
|
36
|
10
|
11
|
15
|
40-49
|
41
|
15
|
Хетафе
|
35
|
10
|
9
|
16
|
31-34
|
39
|
16
|
Эспаньол
|
35
|
10
|
9
|
16
|
38-47
|
39
|
17
|
Aлавес
|
35
|
8
|
11
|
16
|
35-47
|
35
|
18
|
Леганес
|
35
|
7
|
13
|
15
|
35-53
|
34
|
19
|
Лас Пальмас
|
36
|
8
|
8
|
20
|
40-58
|
32
|
20
|
Вальядолид
|
36
|
4
|
4
|
28
|
26-86
|
16
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