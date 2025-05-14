Фанаты "Ливерпуля" насмехаются над "Манчестер Юнайтед"

Болельщики «Ливерпуля» оригинально отметили очередную победу над своими извечными соперниками — «Манчестер Юнайтед».

После завоевания 20-го титула чемпионов Англии и выхода в лидеры по общему числу трофеев (68 против 67), фанаты установили рекламный щит неподалёку от Олд Траффорд с посланием: «Манчестер, всего 37 миль до самого успешного футбольного клуба страны», сообщает İdman.biz.

Акцию организовал популярный фан-подкаст The Anfield Wrap, известный своими креативными инициативами.

Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот уже в дебютном сезоне принёс клубу титул Премьер-лиги, а болельщики не упустили шанса напомнить о превосходстве своего клуба над главным конкурентом в борьбе за историческое наследие.

İdman.biz.