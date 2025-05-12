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Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"

Азербайджанский футбол
Новости
12 Мая 2025 09:47
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Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"

Определились 27 из 38 команд, которые примут участие в первых двух жеребьевках Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, подтверждено участие 23 из 28 участников первого квалификационного раунда, а также четырех из 10 команд, которые начнут соревнование непосредственно со второго квалификационного раунда.

Чемпион Азербайджана «Карабах» оказался в числе команд, освобожденных от участия в первом раунде. Команда Гурбана Гурбанова будет в числе сеяных при жеребьевке.

Возможными соперниками нашего представителя в основном станут пары первого квалификационного раунда. Победители пар, которые составят «Линкольн», «Куопио», ТНС, «Дрита», «Брейдаблик» и «Линфилд», могут встретиться с нашим чемпионом.

Лига Чемпионов

Путь чемпионов

Первый квалификационный раунд

Сеяные

«Лудогорец» (Болгария)
Чемпион Румынии
«Мальмё» (Швеция)
«Жальгирис» (Вильнюс, Литва)
РФШ (Латвия)
чемпион Боснии и Герцеговины
«Линкольн» (Гибралтар)
«Куопио» (Финляндия)
чемпион Словении
ТНС (Уэльс)
«Дрита» (Косово)
«Брейдаблик» (Исландия)
«Линфилд» (Северная Ирландия)

Несеяные

«Интер» (Андорра)
«Шкендия» (Северная Македония)
«Левадия» (Эстония)
«Динамо» (Минск, Беларусь)
«Хамрун Спартанс» (Мальта)
«Кайрат» (Казахстан)
«Ноа» (Армения)
«Дифферданж» (Люксембург)
«Иберия» (Грузия)
«Викингур» (Фарерские острова)
«Шелбурн» (Ирландия)
чемпион Албании
«Виртус» (Сан-Марино)

Неопределенные

«Будучность» (Черногория)
чемпион Молдовы

Второй квалификационный раунд

Сеяные

«Црвена Звезда» Белград (Сербия)
«Слован» (Словакия)
чемпион Дании
«Карабах» (Азербайджан)
Победитель пары с участием «Лудогорца»
Победитель пары с участием чемпиона Румынии

Несеяные

Победитель пары с участием «Линкольном»
Победитель пары с участием «Куопио»
Победитель пары с участием ТНС
Победитель пары с участием "Дриты"
Победитель пары с участием "Брейдаблика"
Победитель пары с участием «Линфилда»

Неопределенные

чемпион Израиля
«Пафос» (Кипр)
чемпион Польши
чемпион Хорватии
чемпион Украины
чемпион Венгрии
Победители шести пар первого квалификационного раунда

Путь лиги

Второй квалификационный раунд

Сеяные

«Рейнджерс» (Шотландия)

Нееяные

«Бранн» (Норвегия)

Неопределенные

«Панатинаикос» (Греция)
вице-чемпион Чехии
вице-чемпион Австрии
вице-чемпион Швейцарии

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 17 июня, а второго - на следующий день.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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