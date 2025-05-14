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Форвард "Ноттингем Форест" введен в искусственную кому после столкновения со штангой

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2025 01:54
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Форвард "Ноттингем Форест" введен в искусственную кому после столкновения со штангой

Нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи находится в состоянии искусственной комы после травмы, полученной в матче 36-го тура АПЛ против «Лестера» (2:2). Об этом сообщает Daily Mail, передает İdman.biz.

Инцидент произошёл во второй половине встречи, когда нигерийский форвард врезался в штангу ворот. Несмотря на боль, Авонийи сначала продолжил игру, но вскоре почувствовал ухудшение и был заменён. Позже его срочно доставили в больницу, где врачи провели экстренную операцию на брюшной полости.

По данным источника, полученная травма расценивается как угрожающая жизни. Состояние футболиста остаётся тяжёлым.

İdman.biz

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