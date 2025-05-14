14 Мая 2025
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Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером мира

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2025 01:15
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Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером мира

Карло Анчелотти покинет мадридский «Реал» по окончании сезона и официально возглавит сборную Бразилии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Telegraph, 65-летний итальянский специалист будет зарабатывать около 9,5 миллиона евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером на международной арене.

Главной целью Анчелотти станет успешное выступление «Селесао» на чемпионате мира 2026 года. Пока в отборочном цикле сборная Бразилии занимает лишь четвёртое место, уступая лидирующей Аргентине 10 очков.

Тем временем «Реал» завершает сезон без трофеев, проиграв в «Класико» и фактически потеряв шансы на чемпионство в Ла Лиге.

İdman.biz

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