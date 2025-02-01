ТОП-10 лучших бомбардиров "Тоттенхэма" в истории

Кто был лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма»: от Шерингема до Кейна
İdman.biz представляет статью со ссылкой на Бомбардир.ру.
«Тоттенхэм» – один из самых видных клубов, представляющих столицу Англии. Невзирая на то, что у команды из Северного Лондона не так много трофеев (и очень много насмешек по этому поводу), «Тоттенхэм» входит в число наиболее популярных футбольных представителей Туманного Альбиона.
В истории клуба было немало выдающихся игроков. Сегодня речь пойдет о тех, кто чаще всех радовал сердца преданных поклонников «шпор» – о лучших бомбардирах в истории «Тоттенхэма».
1. Гарри Кейн – 280
Кейн – кумир «Уайт Харт Лейн», автор целой россыпи рекордов и лучший игрок «Тоттенхэма» как минимум в 21 веке. Харри был готов провести в родном клубе всю карьеру, но устал смотреть на пустой шкаф в клубном музее и отправился за трофеями (пока не особо успешно) в мюнхенскую «Баварию».
Суммарно Кейн отбегал за «Тоттенхэм» 435 матчей, забив 280 голов. Превосходная реализация моментов, умение отправить мяч в сетку практически из любого положения надолго сделали Кейна любимчиком сразу нескольких поколений болельщиков.
Кейн трижды побеждал в гонке бомбардиров английской Премьер-Лиги и становился обладателем «Золотой бутсы». Мало кто сомневается в том, что в конечном итоге Харри побил бы рекорд Алана Ширера по числу голов в АПЛ, однако данный вопрос остается открытым по причине переезда Кейна в Германию. Впрочем, не стоит исключать, что в будущем он вернется в родной «Тоттенхэм». Во всяком случае, Харри неоднократно намекал на такую возможность.
2. Джимми Гривз – 266
Гривз провел на «Уайт Харт Лейн» 9 лет (1961-1970), отыграв 379 матчей. Он считается легендой не только «Тоттенхэма», но и его принципиального соперника – «Челси». Также Джимми был признан одним из лучших форвардов в истории британского футбола.
3. Бобби Смит – 208
Смит выступал на позиции центрального нападающего. С его именем неразрывно связаны громкие успехи «Тоттенхэма» – победа в двух розыгрышах Кубка Англии, а также чемпионство в 1961 году. На протяжении своей карьеры в команде из Северного Лондона Бобби Смит успел наштамповать 12 хет-триков.
4. Сон Хын Мин – 169
Легионер из Южной Кореи стал капитаном «Тоттенхэма» после того, как клуб покинул вратарь Уго Льорис и вышеупомянутый Харри Кейн. Сон выступает за «шпор» и поныне. Более того, накануне он подписал новый контракт с командой из Северного Лондона, положив конец слухам об уходе.
Сон Хын Мин очень универсален. Ранее преимущественно бегал на позиции вингера, однако после появления на тренерском мостике «Тоттенхэма» Анжа Постекоглу и трансфера Кейна в «Баварию» стал регулярно примерять на себя роль «ложной девятки».
5. Клифф Джонс – 157
Джонс выходил на поле в 378 матчах в составе «шпор» и получил широкую известность благодаря взрывной скорости, дриблингу и нацеленности на ворота. Клифф является знаковой фигурой «Тоттенхэма» второй половины 50-х и первой половины 60-х годов прошлого века.
6. Мартин Чиверс – 155
Чиверс прославился как непревзойденный мастер воздушных единоборств. Также обладал «пушечным» ударом с правой, наводя ужас на вратарей. Именно Мартин сыграл ключевую роль в победе «шпор» в розыгрыше Кубка УЕФА в 1972 году.
7. Джермейн Дефо – 143
Дефо «заходил» в «Тоттенхэм» дважды – с 2004 по 2008 и с 2009 по 2014. Именно из этой команды Джермейн сумел пробиться в ряды национальной сборной Англии.
Дефо успел прославиться не только как футболист, но и как человек, активно занимающийся благотворительностью. Несмотря на то, что Джермейн не достиг уровня самых элитных игроков, про него успели снять документальный фильм, где, в частности, демонстрируется его деятельность за пределами зеленого газона.
8. Алан Гилзин – 123
Едва ли не самый известный представитель Шотландии в истории «Тоттенхэма». Гилзин провел в Северном Лондоне 10 сезонов, отыграв 439 матчей с учетом всех соревнований. Выступал за «шпор» в 60-е и 70-е годы 20 века.
9. Робби Кин – 122
Ирландец Робби Кин много и успешно поиграл в Англии и даже пытался оставить свой след за пределами Туманного Альбиона, съездив в «Интер». Впрочем, в Милане ему не удалось проявить свои лучшие качества, и он не солоно хлебавши вернулся в Англию.
В настоящее время Кин осваивает тренерское ремесло. Совсем недавно он возглавил «Ференцварош», которым ранее успел порулить бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.
10. Тедди Шерингем – 119
Шерингем провел львиную долю своей карьеры футболиста в «Тоттенхэме» (273 матча), но все же свой самый знаменитый гол он забил в составе другой команды. Речь идет о финале Лиги чемпионов 1999 года, где Шерингем помог «Манчестер Юнайтед» совершить фантастический камбэк в поединке с «Баварией».
Помимо «Тоттенхэма» Тедди успел поиграть еще в двух столичных клубах – «Миллуолле» и «Вест Хэме».
|
Игрок
|
Голов
|
Матчей
|
Харри Кейн
|
280
|
435
|
Джимми Гривз
|
266
|
374
|
Бобби Смит
|
205
|
304
|
Сон Хын Мин
|
169
|
431
|
Клифф Джонс
|
157
|
372
|
Мартин Чиверс
|
155
|
333
|
Джермейн Дефо
|
143
|
363
|
Алан Гилзин
|
123
|
412
|
Робби Кин
|
122
|
268
|
Тедди Шерингем
|
119
|
273
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